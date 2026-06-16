Surpresa entre os titulares na estreia do Brasil na Copa do Mundo, Douglas Santos foi um dos poucos com atuação destacada no decepcionante empate com Marrocos, por 1 a 1, no último sábado (13).\nAgora com a sua provável permanência na equipe para o duelo diante do Haiti, na próxima sexta-feira (19), o lateral esquerdo pede que seus companheiros não tenham "soberba" diante do adversário considerado o mais frágil do Grupo C.\n"Se a gente quiser vencer o próximo jogo, vamos ter que jogar muito mais do que jogamos na estreia, com o Marrocos", disse o jogador do Zenit, da Rússia. "Nosso primeiro pensamento tem que ser vencer. Não podemos ter soberba e falar que, porque é o Haiti, nós vamos golear. Temos que ter humildade", acrescentou.\nNeymar treina no campo pela primeira vez com a seleção nos EUA\nDiante dos marroquinos, Douglas Santos teve postura semelhante. Assim, ele se saiu bem na defesa e no ataque. De acordo com as estatísticas oficiais da partida, foi o jogador brasileiro com mais infiltrações pelos lados do campo, com 18 tentativas bem-sucedidas de um total de 22. Na defesa, também foi bem na marcação de Hakimi, principal estrela marroquina, que acabou com atuação discreta diante da marcação do lateral brasileiro.