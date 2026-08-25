As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (25). Cruzeiro e Atlético-MG farão o primeiro de uma série de clássicos que ocorrerão entre esta semana e a próxima, confrontos que definirão três dos quatro semifinalistas.\nTambém se enfrentarão em duelos de ida e volta os arquirrivais Internacional e Grêmio. Em São Paulo, a disputa será entre Palmeiras e Santos. O único embate que não opõe inimigos regionais se dará entre Vasco e Vitória.\nOs times envolvidos nas quartas terão de equilibrar suas ambições no mata-mata com suas lutas no Campeonato Brasileiro. Haverá rodada do Nacional de pontos corridos no fim de semana, entre os jogos da Copa do Brasil, e o desgaste é um fator que não pode ser ignorado.\nTambém não pode ser ignorada a premiação oferecida no torneio. A vaga nas semifinais vale R$ 9 milhões. Avançar à decisão renderá mais R$ 78 milhões ao campeão e R$ 34 milhões ao segundo colocado.