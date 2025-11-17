Dunga, ex-técnico e jogador da seleção brasileira, aprovou a chegada de um treinador estrangeiro, afirmou que o Brasil precisa de um "líder de vestiário" e avaliou a situação de Endrick no Real Madrid. As declarações foram para o jornal espanhol Marca.\nANCELOTTI NA SELEÇÃO\n"Era o momento de testar um estrangeiro. Existem bons treinadores brasileiros, mas a atmosfera era muito ruim. Havia uma má energia interna, com muitos problemas políticos. Trouxeram o Carletto e agora ninguém fala sobre isso. Só se fala de futebol. E isso é positivo".\nLeia também\n+Vila Nova acerta contratações de dois jogadores e confirma saída de Júnior Todinho\nLÍDER DA SELEÇÃO\n"Vinicius Jr, para mim, é um líder técnico, não de vestiário, como seria um capitão tradicional. Vini é um líder técnico, que faz jogadas, que vai para frente, e o Brasil precisa de um líder de vestiário. [...] Casemiro pode ser esse líder. Ele é necessário. Passou um tempo em que não tínhamos essa figura e um líder não se forma, é líder ou não. E colocar essa responsabilidade sobre o Vinicius não é bom para ele"