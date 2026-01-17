O Vila Nova contou com o brilho da dupla João Vieira e Dellatorre para vencer o Anápolis na reedição da final do Goianão de 2025, neste sábado (17). O volante fez um gol e distribuiu duas assistências, ambas para o centroavante, no triunfo colorado por 3 a 1 no estádio Jonas Duarte, pela 3ª rodada do Estadual.\nCom o resultado, o Vila Nova assume a liderança do Goianão com nove pontos. O Tigre tem 100% de aproveitamento e para seguir no topo torcerá para o Atlético-GO não vencer o Goiás por diferença de dois gols - qualquer outro resultado manterá a equipe colorada em 1º.\nO Anápolis, por sua vez, segue sem vencer no Goianão e tem apenas um ponto. Após três jogos, o Galo da Comarca faz campanha com duas derrotas e um empate - a equipe é a 10ª colocada.\nVila Nova e Anápolis jogam pela 4ª rodada na próxima quinta-feira (22). Às 19h30, o Galo da Comarca encara o Inhumas, fora de casa. Às 20h40, no OBA, o Tigre encara a Aparecidense.