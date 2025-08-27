O meia Larson e o atacante Halerrandrio, jogadores do Goiás e que estão emprestados ao time sub-20 do Palmeiras, foram campeões brasileiros da categoria sub-20 pelo clube paulista. A dupla esmeraldina fez parte do elenco que disputou a competição nacional.\nO Palmeiras conquistou o sexto título brasileiro sub-20 de sua história após superar o RB Bragantino na terça-feira (26). Após empate sem gols, o time alviverde ganhou o título nacional ao superar o Massa Bruta por 4 a 3, nos pênaltis.\nLarson jogou toda a decisão no tempo regulamentar, mas não participou da disputa de pênaltis. Ele é titular da equipe alviverde e jogou 20 das 23 partidas do Palmeiras na competição. Já Halerrandrio foi relacionado, mas não entrou em campo na final. Ele jogou seis jogos no torneio.\nMercado\nDos atletas, Larson é o que tem situação mais encaminhada para sequer voltar ao Goiás. O meia, que tem contrato com o clube goiano até o fim de 2027, foi emprestado ao Palmeiras até o final deste ano com opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões. O clube paulista sinalizou que analisa a possibilidade de exercer a opção de compra.