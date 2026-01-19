A dupla Dellatorre e João Vieira iniciou o Campeonato Goiano mostrando poder ofensivo. Na vitória por 3 a 1 sobre o Anápolis, no último sábado (17), o meia foi responsável por duas assistências para o atacante marcar, além de cobrar e converter o pênalti que deu números finais ao jogo.\nO fato de atuar como segundo homem de meio-campo tem feito a diferença para João Vieira, que tem liberdade para avançar e se movimentar por todo o campo. As duas assistências para Dellatorre foram em cruzamentos precisos, por lados diferentes: a primeira pelo lado esquerdo e a segunda, pelo direito.\nJá na 1ª rodada, contra a Abecat, João Vieira pisou na área e, com um toque, deixou Janderson em condições de marcar. As jogadas mostram sua participação ofensiva em zonas mais avançadas do campo, ao contrário do que ocorria em 2025.