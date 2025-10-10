Eleição da PanAm Sports, entidade que reúne os 41 comitês olímpicos nacionais das Américas, decidiu nesta sexta-feira (10) que o Pan-Americano de 2031 será realizado em Assunção. A capital do Paraguai venceu a candidatura dupla do Rio de Janeiro e de Niterói.\nA eleição foi realizada em Santiago, no Chile. Assunção recebeu 28 votos, enquanto a dupla Rio-Niterói recebeu 24.\nAssunção havia concorrido para receber o Pan-2027, mas sofreu derrota para Lima, no Peru.\nLeia também\n+Chance de acesso do Goiás cai para quase 50%; veja probabilidades de Atlético-GO e Vila Nova\nO Brasil recebeu os Jogos Pan-Americanos duas vezes: em 1963, em São Paulo, e 2007, no Rio.\nRio e Niterói estimavam em R$ 3,8 bilhões os gastos com a realização dos jogos, montante que somava custo de operação, logística e marketing, mas excluía obras de infraestrutura urbana. A principal obra prometida era a criação da linha 3 do metrô, ligando Rio e Niterói pela baía de Guanabara, e a expansão do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos).