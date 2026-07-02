O meia Lourenço e o zagueiro Lucas Ribeiro treinaram nesta quinta-feira (2) e podem voltar a atuar pela equipe esmeraldina em breve. A dupla fez o primeiro trabalho com o restante do elenco após concluir atividades de transição física.\nLourenço estava com uma contusão muscular na coxa direita, enquanto Lucas Ribeiro se recuperava de uma lombalgia. Nesta semana, eles treinaram com o grupo pela primeira vez nesta quinta-feira.\nO elenco do Goiás ainda terá mais um treinamento nesta semana, na sexta-feira (3). Se os atletas apresentaram evolução, podem ser relacionados para o jogo contra o Ceará.\nApesar dos “reforços”, o técnico Mozart ainda terá problemas para escalar o Goiás em sua estreia. O treinador terá desfalque do volante Lucas Rodrigues.\nO jogador está fora da partida, e será ausência pelo menos no próximo mês, após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. Ele já iniciou tratamento, mas ficará fora de combate de quatro a seis semanas.