Mesmo acostumado com as atuações fora de série de seu principal craque, o treinador da seleção Argentina, Lionel Scaloni, reconheceu que segue sendo impactado a cada dia que passa com o talento e a longevidade demonstrada por seu xará Lionel Messi nos gramados.\n"A gente não se surpreende, porque vemos diariamente. Há 20 anos que faz todas as santas partidas e, de verdade, é emocionante [vê-lo em campo]", afirmou Scaloni na noite desta terça-feira (16) em Kansas City, nos Estados Unidos, após Messi marcar três gols na estreia da alviceleste no Mundial de 2026 contra a Argélia.\nVila Nova recebe sondagens por Puskas; Flamengo é um dos interessados\n"Acho que não só nós, os argentinos, mas qualquer pessoa que goste do futebol pode ver o que ele faz. O que ele fez hoje, com 38 anos, é algo difícil de explicar", acrescentou o treinador.