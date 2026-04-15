O Goiás anunciou na noite desta quarta-feira (15) a mudança de local do jogo contra o Cruzeiro para o estádio Serra Dourada. A partida estava marcada para a Serrinha. O horário ainda permanece às 19 horas, mas o clube esmeraldino aguarda a CBF para mudar para 20 horas.
A partida contra o Cruzeiro será pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O segundo duelo será disputado no Mineirão, no dia 12 de maio, às 21h30.
O Goiás ainda vai confirmar o início das vendas dos ingressos, mas a tendência é que os valores sejam de R$ 145 (arquibancada) a R$ 290 (cadeiras). Torcedores do Cruzeiro terão acesso exclusivo apenas no setor das cadeiras Sul.