O goleiro Ederson saiu em defesa do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, dias depois dos ataques que o italiano sofreu em um evento de treinadores, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão falaram de forma crítica sobre um estrangeiro comandar a seleção pentacampeã do mundo.\nNesta quarta-feira (12), em Londres, o jogador do Fenerbahçe que construiu toda a carreira na Europa, com treinadores estrangeiros foi perguntado sobre o assunto e não fugiu da pergunta.\n"Eu trabalhei com um dos melhores treinadores do mundo, que é o Guardiola. E quando você tem um treinador de uma expressão tão grande como o Ancelotti, que conquistou todos os títulos possíveis na Europa, você não pode fechar a porta", afirmou o goleiro, que passou por Rio Ave, Benfica e Manchester City, antes de se transferir para a Turquia, no início da atual temporada.