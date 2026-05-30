O técnico Eduardo Souza lamentou a falta de pontaria do Atlético-GO depois do empate por 1 a 1 com o Goiás no clássico disputado neste sábado (30) no estádio Antônio Accioly. Na partida, o Dragão finalizou 18 vezes, sendo seis no alvo.\n“Infelizmente tomamos o gol com um minuto e meio (do 2º tempo). Fizemos a troca que iríamos fazer. Tivemos 18 finalizações, nove escanteios a um. Eu cobrei deles só uma coisa, fazer o gol. A gente cria tanto, acho que é o quarto jogo que o goleiro é o melhor em campo e às vezes a gente vacila. Como foi contra o Criciúma, São Bernardo e hoje (sábado). O jogo se resume a isso, estamos pecando na efetividade, errando detalhes que sofremos gols e isso torna o jogo difícil de se controlar”, analisou o treinador rubro-negro.\nDurante a semana, Eduardo Souza cobrou melhor concentração dos jogadores do Atlético-GO na partida. Na avaliação do treinador, a equipe só errou no lance do gol do Goiás. Em cobrança rápida de lateral, no primeiro minuto da etapa final, Esli Garcia cruzou na área e Anselmo Ramon abriu o placar.