O técnico Eduardo Souza mantém a dúvida sobre a escalação do atacante Gustavo Coutinho no clássico deste sábado (30) contra o Goiás. O treinador explicou que o jogador ainda sente dores após incômodo muscular e deixou em aberto a utilização do atleta contra o rival esmeraldino.\nGustavo Coutinho praticamente não fez um treino completo nesta semana. A única atividade que ele participou sem apresentar problemas foi nesta sexta-feira (29).\n“Coutinho até ontem de manhã (quinta, 28) não tinha a mínima condição de jogo. Não contávamos com ele. De ontem pra hoje (sexta) ele teve boa recuperação e o fato do jogador estar empenhado e poder ajudar, colocamos no treino de hoje. Foi um treino de intensidade menor. Amanhã (sábado, 30) no período da manhã vamos trabalhar para ver a real situação do que pretendemos para o jogo. Vamos esperar, não posso falar que ela vai estar no jogo, mas não posso mentir e falar que está totalmente fora. Tem que esperar e aguardar. Pela semana, é mais fácil estar fora do que dentro”, explicou o técnico Eduardo Souza.