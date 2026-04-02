O técnico Eduardo Souza sente que a pressão pela derrota do Atlético-GO, de 2 a 1, para o Náutico, na noite desta quarta-feira (1º), está sobre os ombros dele e na conta dos jogadores.\nO Dragão dominou boa parte do jogo, criou mais chances, abriu o placar aos 40 minutos no gol de Léo Jacó, mas não teve tranquilidade e domínio tático para garantir a primeira vitória na Série B.\nComo o adversário trocou peças e adiantou as linhas, teve competência para fazer os dois gols da virada no segundo tempo, no intervalo de menos de cinco minutos, no chute rasteiro de Vinícius na área, aos 32 minutos, e no cabeceio de Igor Fernandes, aos 36 minutos da etapa final.\nO resultado negativo no estádio Antônio Accioly obriga o time atleticano a jogar pela vitória e a reabilitação no clássico com o Vila Nova, na noite deste sábado (4), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).