O técnico Eduardo Souza passou por reviravoltas na carreira nos últimos dias. Era treinador do Barras-SC, domingo passado (8), ganhou o inédito título do Catarinense. Na segunda-feira (9), aceitou retornar ao Atlético-GO para iniciar trabalho e tem a chance de ser campeão novamente, no próximo domingo (15), em decisão do Goianão diante do Goiás, no Estádio da Serrinha. O treinador pode conquistar outro troféu estadual oito dias após o título com o Barra.Para isso, Eduardo Souza terá de usar conhecimentos adquiridos nos jogos decisivos como auxiliar e interino do Atlético-GO, preparar uma estratégia eficiente e ofensiva e recuperar a autoestima do elenco atleticano.Eduardo Souza nunca dirigiu o Dragão numa final do Goianão. Esteve numa delas, como auxiliar de Marcelo Cabo, em 2020. O time foi campeão com os portões do Antônio Accioly fechados por causa da pandemia do coronavírus, no empate (1 a 1) e na vitória nos pênaltis (5 a 3) sobre o Goianésia em jogo único disputado em 2021.Naquele ano, Eduardo e João Paulo Sanches dividiam a condição de auxiliares da comissão técnica do clube, nos treinos e como analistas de desempenho e de mercado. Eduardo costumava ficar nas arquibancadas, observando jogos e repassando as informações para a comissão técnica no campo. Foi importante na preparação para a final, decidida nos pênaltis, e saiu alguns dias após o título.Na outra experiência de Goianão, Eduardo Souza era interino. Encaminhou o time à final de 2023, mas foi desligado após empate (0 a 0) pela Copa do Brasil, em Alagoinhas (BA), contra o Atlético-BA. As atuações não agradavam à direção, mas garantiram vaga do time às quartas de final do Estadual. Eduardo deixou a equipe formada para o sucessor, o técnico Mozart, campeão na Serrinha e quase demitido no pós-jogo, também pelo desempenho pífio do time, que vencia por 1 a 0, permitiu a virada alviverde (3 a 1), só garantindo o título nas penalidades, com polêmicas e reclamações do Goiás.O desafio de Eduardo Souza será virar o placar adverso, como o adversário fez em 2023 para ir às penalidades. A diferença é que o Goiás vive momento superior, está invicto neste ano, concentrado e terá apoio maciço da torcida. “É jogar futebol. Será difícil, mas é pressionar e ser letal. Se sair na frente (placar), muda muito a decisão”, explicou o treinador, após partida em Porto Velho (RO) - vitória por 1 a 0 sobre o Porto Velho na Copa do Brasil.Na viagem para Rondônia, o técnico tratou de conversar bastante com os jogadores e isso deve continuar até a final. “A vitória traz confiança para disputar domingo um grande jogo”, projetou.Eduardo Souza costuma ser detalhista nos treinos. Taticamente, sabe que terá de anular as descidas dos laterais Diego Caito e Nicolas (lateral esquerdo treinado por ele no Dragão, em 2019 e 2020). Também pretende igualar as ações no meio-campo e nos lados do campo.Alguns jogadores podem voltar à formação titular, como Adriano Martins (zagueiro ausente em Porto Velho cumprindo suspensão) e os atacantes Derek e Kevin Ramírez.Sobre a adversidade de decidir o título na casa rival, o treinador está calejado. Pelo Barra, foi campeão da Série D de 2025 virando jogo sobre o Santa Cruz (2 a 1) na Arena Pernambuco lotada, com 45,5 mil pessoas. Domingo passado (8), segurou a pressão da Chapecoense, com 18 mil torcedores na Arena Condá, perdendo por 1 a 0, mas garantindo o título por ter vencido na ida (3 a 1). Na final do Goianão, a Serrinha terá mais de 12 mil esmeraldinos empurrando o Goiás - os ingressos foram esgotados em poucas horas.