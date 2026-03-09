Na busca pelo que entende como perfil ideal de técnico para o clube, o Atlético-GO contratou, nesta segunda-feira (9), o paulista Eduardo Souza, de 45 anos, que retorna ao Dragão turbinado pela conquista de dois títulos pelo Barra-SC: a Série D de 2025 e, no último domingo (8), o Campeonato Catarinense de 2026.\nA volta de Eduardo Souza se dá após três anos da última passagem dele, que se deu em 2023, quando saiu no dia 3 de março após deixar o time praticamente classificado à semifinal do Goianão. No Dragão, Eduardo sempre foi auxiliar técnico da comissão permanente e foi o “eterno interino” nas transições de comando técnico. Agora, foi contratado com status diferente, o de treinador que chega campeão e com auxiliar técnico, o ex-goleiro Renan Brito.\nAs duas taças que Eduardo Souza conquistou no Barra-SC foram inéditas para o emergente clube da cidade de Balneário Camboriú (SC). Elas ajudam a dar ao treinador o status para que se torne o nome de confiança do Atle´tico-GO para substituir Rafael Lacerda, demitido no último sábado (7), após derrota por 2 a 0 para o Goiás na partida de ida da final do Estadual.