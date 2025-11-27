Gabigol marca o segundo sobre o River Plate e vira o jogo aos 46 minutos do segundo tempo no Monumental U, em Lima. Enquanto os torcedores do Flamengo viviam uma catarse em um fim de semana com os títulos da Libertadores e Brasileiro, o jovem Dyogo Alves sonhava com novos passos na carreira. Meses antes, ele havia sido um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu.\nO goleiro, que dormia no alojamento do CT naquela madrugada de 8 de fevereiro, ficou internado por sete dias e foi o único a chegar ao elenco profissional. Agora, desembarca na mesma Lima e tenta escrever um novo capítulo seis anos depois da tragédia que fez enorme contraste com a alegria efusiva em 2019.\nLeia também\n+Futuro do elenco é desafio no Goiás\nDyogo Alves tinha 15 anos quando ocorreu o incêndio no CT. O incidente deixou 10 jovens da base mortos e outros três feridos o ex-zagueiro Jhonata Ventura se aposentou e nesta quinta-feira (27) integra o departamento de scout do Fla, enquanto o atacante Cauan Emanuel defendeu o Maranguape, da segunda divisão do Ceará, na atual temporada.