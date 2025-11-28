Na noite desta sexta-feira (28), no Onésio Brasileiro Alvarenga, Fábio Brasil foi aclamado como o novo presidente do Vila Nova para o triênio 2026-2028. Hugo Jorge Bravo encerrou a sua gestão de seis anos e ocupa agora a função de vice-presidente de finanças. Vinícius Cirqueira é o vice-presidente, e Romário Policarpo é o 2° vice da União Vilanovense, única chapa inscrita para o pleito.\n“O que eu tenho para dizer desses últimos seis anos é que ninguém faz nada sozinho. Encerramos o mandato com o simples sentimento de dever cumprido, de que fizemos o nosso melhor. Nunca poupei uma gota de suor, juntamente com a diretoria, para que pudéssemos fazer o máximo”, declarou Hugo Jorge Bravo em seu último pronunciamento como presidente do Vila Nova.\nHugo Jorge Bravo foi eleito pela primeira vez em dezembro de 2019, para o biênio 2020-2021. Com a mudança de estatuto, o mandato da diretoria executiva aumentou para quatro anos, e Hugo foi reeleito para liderar o clube no quadriênio 2022-2025. Com a nova mudança no estatuto, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Vila Nova, Fábio Brasil passará três anos no cargo.