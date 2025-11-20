O período de inscrições para as eleições da diretoria executiva do Vila Nova se encerrou nesta quinta-feira (20). Com isso, a União Vilanovense, única chapa registrada para o pleito, será aclamada no dia 28 de novembro, às 19 horas. Fábio Brasil assumirá a presidência, e Hugo Jorge Bravo ocupará a função de vice-presidente financeiro.\nAlém dos dois, Vinícius Cirqueira será o 1º vice-presidente, e Romário Policarpo será o 2º vice.\nLeia também\n+ Após três anos, Ralf deixa o Vila Nova: "Sentimento de gratidão"\nLeandro Bittar, que foi o 2º vice-presidente de Hugo Jorge Bravo durante seu mandato, assumiu no início desta semana o cargo de presidente do Conselho Deliberativo.\nFábio Brasil, que é filho do ex-presidente do clube Carlos Alberto Barros, era o vice-presidente de Hugo Jorge Bravo, enquanto Vinícius Cirqueira atuava como vice de finanças. Romário Policarpo, por sua vez, era diretor de comunicação social na gestão de Hugo.