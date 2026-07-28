O elenco do Goiás ganhou dois dias de folga e voltará aos treinos na quinta-feira (30). O time esmeraldino só voltará a jogar no dia 10 de agosto, por causa da pausa que a Série B terá por cerca de duas semanas.\nO Goiás voltou para Goiânia na segunda-feira (27) depois da derrota para o então lanterna América-MG, por 1 a 0, no domingo (26). O elenco recebeu folga na terça (28) e quarta (29).\nA pausa na Série B é por causa dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, que vão ser realizados no final de semana (ida) e meio da próxima semana (volta). Nenhum clube goiano está envolvido na disputa e terá tempo livre para treinos.\nO time esmeraldino só voltará a jogar no dia 10 de agosto. A partida será contra o Londrina, na Serrinha, a partir das 19h30.\nO zagueiro Luiz Felipe e o atacante Kadu Sousa ficam à disposição depois de cumprirem suspensão na rodada passada da Série B.