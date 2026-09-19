O elenco do Goiás Vôlei para a próxima edição da Superliga está fechado. O clube treina desde julho na preparação para a competição nacional. A equipe esmeraldina vai para o terceiro ano seguido na elite do vôlei brasileiro e contará com velhos conhecidos e reforços.\nAlém do treinador Hítalo Machado, que teve seu contrato renovado e segue no comando do time esmeraldino, dando continuidade ao trabalho que agora chega ao quinto ano à frente da equipe, o elenco para a nova temporada terá 14 jogadores. Sete atletas são remanescentes da temporada passada e outros sete foram contratados.\nOs atletas do time esmeraldino se reapresentaram para o início da pré-temporada no dia 14 de julho e iniciaram os treinos no dia 20 do mesmo mês. O Goiás Vôlei já realizou três jogos de preparação até aqui, em um torneio amistoso, a Copa São José, entre os dias 28 e 30 de agosto.