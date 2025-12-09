Neste momento, o Vila Nova tem em seu elenco a mesma quantidade de jogadores que iniciaram a temporada de 2025. Com 25 no total, sem contar os atletas que vão disputar a Copinha, o Tigre possui, para 2026, mais goleiros, atacantes e zagueiros, mas menos laterais direitos e volantes na comparação com o início do ano.\nLeia também\n+ Vila Nova rescinde com atacante e oficializa saída de volante\nEm 15 de janeiro, na vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense no Estádio Olímpico, pela 1ª rodada do Goianão, o Vila Nova fez a sua estreia na temporada de 2025.\nNaquele instante, o Tigre tinha em seu plantel dois goleiros, três laterais direitos, dois laterais esquerdos, quatro zagueiros, seis volantes, dois meio-campistas e seis atacantes; seriam sete atacantes, mas Alesson havia deixado o clube no dia anterior.