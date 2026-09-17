Jogadores e comissão técnica do Goiás seguem confiantes que é possível conquistar o acesso à Série A. O técnico Mozart adota o discurso de pensar “jogo a jogo” e a ideia foi abraçada pelos atletas, que expõe o assunto nas falas em entrevistas e conversas entre eles. O time esmeraldino finalizou a 28ª rodada com 39 pontos no 12º lugar.\nDe acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem 0,28% de probabilidade de acesso direto à Série A e 5,5% de entrar no grupo entre terceiro e sexto colocados (G6) que vão disputar os playoffs que vão definir duas vagas na elite em 2027.\nO Goiás pensa “jogo a jogo” por entender que times que estão à frente vão tropeçar e a equipe pode, se vencer partidas, encostar novamente na disputa pelo acesso à Série A. O objetivo do técnico Mozart e elenco é ter o melhor aproveitamento possível nos dez jogos finais da Série B para melhorar as chances com o avanço da reta final.