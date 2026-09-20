O Goiás conquistou neste domingo (20) a segunda vitória de virada nos últimos dias e diminuiu para quatro pontos a distância para o 6º colocado, o rival Atlético-GO, na reta final da Série B. Na Serrinha, o time esmeraldino bateu o Avaí por 2 a 1 pela 29ª rodada. Daniel Penha abriu o placar, enquanto Kadu Sousa e Jean Carlos viraram para o clube esmeraldino.\nO triunfo do Goiás foi retrato do que o time mostrou em campo, principalmente no segundo tempo, quando dominou a partida e mostrou poder de reação para virar o confronto. Após o jogo, a reação dos atletas e comissão técnica foi de protesto.\nO elenco e o técnico Mozart decidiram não conceder entrevistas em forma de protesto contra a diretoria do clube por causa dos salários atrasados.\nHabitualmente em jogos na Serrinha, o treinador concede coletiva e alguns atletas participam de zona mista. Em forma de silêncio, o recado foi endereçado aos dirigentes pelas promessas que não foram cumpridas. Nenhum dirigente também concedeu entrevista após a partida contra o Avaí.