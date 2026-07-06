A eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, neste domingo (5), deve provocar onda de despedidas da seleção brasileira.\nGrupo com maior média de idade de todas as seleções brasileiras que disputaram Mundiais, com 28,7 anos, a equipe do técnico Carlo Ancelotti possui pelo menos dez nomes que não devem estar na Copa de 2030, a ser organizada em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos.\nDos 26 convocados, 42,3% têm 30 anos ou mais. O mais velho é o goleiro Weverton, com 38 anos. Depois vêm Alex Sandro, com 35, Casemiro, Neymar e Danilo, todos com 34.\nNeymar foi lembrado pelo treinador na convocação final e teve a chance de disputar a sua quarta Copa do Mundo, apesar de ter ficado a maior parte do tempo se recuperando de problema físico.