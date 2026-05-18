Entre os times goianos na Série B, o Vila Nova possui a campanha mais regular até agora, após nove rodadas. A pior colocação do Tigre no campeonato, quando ficou em 9º lugar, é superior à melhor colocação do Atlético-GO, que chegou no máximo a 10º. Na comparação com o Goiás, o time colorado conseguiu se manter por mais tempo entre os dez primeiros.\nO Vila Nova começou a Série B de 2026 em 8º lugar. Da 2ª rodada em diante, caiu para 9º, subiu para 7º, escalou para 4º e passou duas rodadas em 1º. Então, perdeu posições até chegar ao 4º lugar, caiu para 5º e subiu de volta para 4º, em que ficou após a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, no último final de semana, encerrando a série de três jogos sem vencer.\nO Goiás, embora tenha iniciado em 2º, 4º e 1º lugares, despencou para 6º, 12º, 16º e 17º, antes de subir para 14º e chegar em 6º, em meio a uma campanha mais instável.