O Vila Nova de Guto Ferreira não tem uma formação titular definida. Nos 21 jogos do treinador no comando do time colorado, foram utilizadas 19 escalações diferentes. Para o clássico contra o Atlético-GO, existe a possibilidade de que uma 20ª nova combinação de jogadores apareça.\nEm apenas duas oportunidades até agora, Guto Ferreira repetiu uma escalação previamente utilizada. Nas vitórias contra Ponte Preta (1 a 0) e Operário-PR (2 a 1), ambas pela Série B, o treinador mandou a campo a seguinte equipe: Helton Leite; Elias, Caio Marcelo, Pedro Romano, Higor Luiz; Willian Maranhão, Dudu, Marquinhos Gabriel; Ryan, Janderson e Rafa Silva.\nA outra vez em que isso aconteceu foi na vitória sobre o Náutico (4 a 3) e na derrota para o Novorizontino (2 a 1), também pela Segundona, com a seguinte formação: Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo, Higor Luiz; Willian Maranhão, João Vieira, Dodô; Janderson, André Luís, Ryan.