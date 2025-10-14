O Atlético-GO disputará no próximo sábado (18), sob cobranças internas, o clássico diante do Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly. Será o último clássico do Dragão neste ano e o jogo de número 50 de uma temporada marcada por resultados ruins e na qual o clube não tem conseguido bater as metas principais: o inédito tetracampeonato do Estadual, uma boa campanha na Copa do Brasil e, por último, o acesso à Série A, que ficou muito distante após duas derrotas fora de casa. O Dragão perdeu para o Coritiba (2 a 1) e foi goleado pelo Volta Redonda-RJ (3 a 0).“Temos de recuperar quem está com a cabeça aqui porque já vamos começar a pensar numa reformulação para o ano que vem”, disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ainda no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Para ele, é preciso recuperar o elenco nos próximos dias, pois “temos de fazer um clássico diferente”.Neste ano, o Dragão só venceu um clássico, sobre o Goiás, na Serrinha, na fase inicial do Goianão (2 a 1). Depois, perdeu um jogo (2 a 1) e empatou outro (0 a 0) com o Goiás pela Série B, enquanto foi duas vezes batido pelo Vila Nova: 3 a 1 no Estadual, com gol de Emerson Urso do meio-campo, e 1 a 0 na Série B. Estes resultados fazem parte do pacote de 49 jogos disputados pelo clube neste ano, válidos pelo Estadual (15), pela Copa do Brasil (2) e pela Série B (32), com 17 vitórias, 20 empates e 12 derrotas. O aproveitamento geral é de 48,29%.O Atlético-GO também não venceu o Vila Nova nos últimos clássicos válidos pela Série B: 1 a 1 (2019, com gol de falta de Bruno Mezenga e demissão do técnico Wagner Lopes), 1 a 1 e 2 a 1 (em 2023) e 1 a 0 em junho deste ano, no OBA. O último triunfo do Dragão sobre o Tigre na Segundona nacional foi em 2019 (2 a 0 no Accioly).Para reverter as marcas negativas do Atlético-GO, o técnico Rafael Lacerda deve fazer mudanças no time, mas sem improvisações entre os titulares. O meia Robert e o meia-atacante Yuri Alves podem iniciar o clássico. O lateral direito Valdir Júnior, recuperado de lesão muscular e à disposição nos últimos jogos, pode ter a chance de ser escalado.