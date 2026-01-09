Depois de pouco mais de duas semanas de folga, o Goiás Vôlei inicia neste sábado (11) o returno da Superliga masculina. No Ginásio UTC, em Uberlândia, o time goiano encara o Praia Clube em confronto entre equipes que estão nas primeiras colocações da competição nacional. O jogo será disputado a partir das 18h30, pela 12ª rodada.\nO Goiás optou por não sair de folga durante o final de ano e manteve atividades entre Natal e Ano Novo. O time goiano treinou durante o recesso e volta à quadra com objetivo de manter o embalo e fase positiva na busca por uma vaga nos playoffs. O técnico Hítalo Machado não possui desfalques.\nA equipe esmeraldina é destaque na Superliga masculina. O Goiás terminou o 1º turno com a 5ª melhor campanha da competição, com 18 pontos. O bom desempenho rendeu ao clube goiano uma vaga na Copa do Brasil. Será a primeira vez que uma equipe do Estado disputa a competição na história.