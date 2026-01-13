O Guanabara City enfrenta o Botafogo-SP nesta quarta-feira (14), às 19h30, no Estádio José Vessi, em Cravinhos, pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua primeira participação na competição, o time goiano vem fazendo história: venceu o Vasco, avançou ao mata-mata como líder do grupo e chegou entre os 32 melhores times da maior competição de base do País.\nA campanha da Águia começou com uma goleada por 3 a 0 sobre o I9. O zagueiro Charles marcou o primeiro gol da história do clube na Copinha. Na 2ª rodada, o Guanabara City venceu o Vasco por 3 a 1, em um resultado histórico que garantiu a classificação antecipada ao mata-mata. Na 3ª rodada, empatou em 1 a 1 com o Velo Clube e confirmou a liderança do Grupo 12, com sete pontos.\nGoiatuba x Jataiense e Anápolis x Centro Oeste: onde assistir, arbitragem e horário