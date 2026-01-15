Vice-campeão do Goianão passado, o Anápolis empatou por 1 a 1 com o Centro Oeste, no Estádio Jonas Duarte, em jogo disputado na noite desta quarta-feira (14). As duas equipes continuam sem vitória na competição. O tricolor da Boa Vista empatou uma vez e perdeu outra, enquanto o estreante no torneio obteve dois empates.\nNo próximo sábado (17), o Anápolis recebe o Vila Nova, enquanto o Centro-Oeste enfrenta a Jataiense.\nNo Estádio Jonas Duarte, o atacante Fernandinho viveu uma noite de contrastes. No segundo tempo, o rápido jogador abriu o placar para o Anápolis, aos 26 minutos, no contra-ataque. O Galo da Comarca pouco se aproveitou da vantagem.\nNo escanteio, Fernandinho foi imprudente e derrubou o adversário na área. Pênalti convertido por Romário, aos 30 minutos, marcando um gol histórico para a equipe de Nerópolis - é o primeiro do clube na elite do Estadual.