O Crac abriu a 3ª fase da Série D com vitória de virada sobre o Treze-PB por 2 a 1, em jogo disputado na tarde deste sábado (5) no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão.\nO Leão do Sul saiu atrás no placar, mas reagiu e conseguiu virar para 2 a 1, abrindo vantagem para a partida decisiva e da volta, em Campina Grande (PB), no próximo domingo (12), no Estádio Amigão. às 17 horas.\nPara se classificar, o time catalano pode até empatar para avançar. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.\nEm casa, o Crac foi surpreendido pelo gol de Marquinhos, aos 20 minutos da etapa inicial, colocando o Treze à frente no placar. Mas depois de sofrer o gol, a equipe catalana chegou ao empate, na conclusão de Choco, aos 22 minutos. Choco chega a 21 gols nesta temporada - fez 15 deles pelo Bataguassu-MS, cinco pelo Operário-MS e o que anotou pelo Crac.