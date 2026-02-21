A Jataiense venceu o Crac por 2 a 1 neste sábado (21), no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, no jogo de ida da semifinal dos playoffs de 5ª a 8º do Campeonato Goiano. Na volta, no próximo sábado (28), em casa, no Estádio Arapucão, o time de Jataí terá a vantagem do empate para avançar à final desta fase do Estadual, que é novidade na edição deste ano e serve para definição das vagas na Série D.\nOs playoffs de 5º a 8º reúnem os eliminados nas quartas de final e têm duas fases: semifinal e final. Na outra semi, Anápolis e Abecat se enfrentam neste domingo (22), em Anápolis.\nOs dois eliminados na semifinal serão considerados 7º e 8º colocados, dependendo da somatória total de todas as fases já disputadas por eles neste Goianão. Os dois finalistas farão jogos de ida e volta para decidir quem fica em 5º. O derrotado será o 6º.