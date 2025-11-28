Finalistas da Copa Libertadores e na disputa até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo se consolidaram nos últimos anos como as duas principais forças do futebol brasileiro e sul-americano.\nEntre 2019 e 2024, a dupla conquistou, em conjunto, quatro de seis títulos em disputa do Campeonato Brasileiro, quatro da Copa Libertadores e três da Copa do Brasil, além de oito estaduais.\nLeia também\n+Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações\nO caminho trilhado por ambos até aqui, porém, foi bastante diferente, em especial no que diz respeito ao trabalho das comissões técnicas.\nEnquanto o clube alviverde manteve o técnico português Abel Ferreira ao longo dos últimos cinco anos, no rubro-negro foram nove treinadores no período, sem contar os interinos.\nRecordista de títulos com o clube alviverde, com dez conquistas -empatado com Oswaldo Brandão-, Abel pavimentou sua permanência com as taças em série que levantou com o time dentro de campo.