O Atlético-GO venceu o Vila Nova, neste domingo (25), e põe fim aos 100% de aproveitamento do rival colorado. Em clássico truncado, o Dragão bateu o Tigre por 2 a 1. Léo Jacó abriu o placar, Willian Formiga empatou ainda no primeiro tempo e Guilherme Marques fez, aos 39 minutos da etapa final, o gol da vitória rubro-negra no OBA, pela 5ª rodada do Goianão.\nCom a vitória no clássico, o Atlético-GO chega aos dez pontos e assume a 4ª posição do Goianão. O Vila Nova, apesar da derrota, segue na liderança com 12 pontos.\nCom os resultados da 5ª rodada e apesar do revés no clássico, o Vila Nova garantiu a classificação às quartas de final - a Abecat é outra equipe confirmada na 2ª fase da competição.\nAnápolis ganha do Crac, emenda 2ª vitória seguida e afunda adversário\nClassificado às quartas de final, o Vila Nova tentará manter a liderança do Goianão na próxima quinta-feira (29). No estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, o Tigre desafia o Centro Oeste, a partir das 15h30, pela 6ª rodada.