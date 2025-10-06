O Vila Nova vive momento delicado na Série B e precisará quebrar um tabu histórico no próximo jogo contra o América-MG. Fora de casa, o Tigre jamais venceu o Coelho em dez duelos, com nove derrotas e um empate. Há oito jogos sem ganhar na Segundona, a equipe goiana trava um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento.\nEm todo o retrospecto de Vila Nova x América-MG, houve um total de 26 partidas: 14 vitórias do Coelho, 6 do Vila Nova e 6 empates. Os times se encontraram pelas primeiras vezes nos anos de 1962 e 1963, em dois amistosos disputados no Estádio Olímpico - o primeiro terminou em 4 a 3 a favor dos goianos, e o segundo ficou no 0 a 0.\nO primeiro duelo entre as equipes com mando de campo do América-MG foi pela Série B de 1997, com um triunfo de 1 a 0 dos donos da casa na Arena Independência. Entre todos os dez jogos como mandante em que o Coelho enfrentou o Vila Nova, só um deles foi em outro estádio. Isso ocorreu na Série B de 2010, quando os mineiros ganharam por 2 a 0 no Mineirão.