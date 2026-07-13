O técnico Roger Silva fez a sua estreia no comando do Atlético-GO e viu o time vencer o Fortaleza por 1 a 0 no Estádio Antônio Accioly, neste domingo (12), com um jogador a menos. O treinador celebrou o resultado positivo, exaltou os atletas rubro-negros, projetou o próximo jogo e afirmou que a sua ideia de trabalho já começou a aparecer.“É sempre bom começar vencendo, sempre bom estrear com vitória. Ficamos felizes por toda essa rapaziada, que jogou mais de 70 minutos com um homem a menos. Começamos muito bem o jogo, tivemos uma dominância até os 15 minutos, mas, depois dos 20, o Fortaleza teve um pouquinho mais de domínio. Pensamos em mudar os encaixes e aí veio a expulsão do Coutinho”, avaliou.A expulsão do atacante Gustavo Coutinho aconteceu aos 31 minutos do 1º tempo. Menos de cinco minutos depois, Roger Silva sacou os atacantes Geovany Soares e Bruno José e colocou em campo o volante Cristiano e o zagueiro Tito. Aos 41, Klebert abriu o placar, e o Fortaleza não conseguiu se infiltrar na defesa rubro-negra.“Apesar de jovem, sou um cara que estudo muito futebol, tenho procurado encontrar soluções mediante àquilo que vem se desenhando no jogo, e não hesitei. Em uma linha de cinco, você fica um pouco mais seguro. Estou feliz, mas quero enaltecer os atletas. Essa vitória é deles, eles que nos entregaram, fizeram 10% a mais para preencher essa lacuna. Estão de parabéns. Todos os atletas são importantes e é assim que vamos fazer um Atlético-GO forte”, comentou Roger Silva.O técnico atleticano garantiu que Gustavo Coutinho segue como “homem de confiança”, como ele próprio definiu em sua entrevista coletiva de apresentação na semana passada, e classificou o atacante como “um cara batalhador”. Além disso, revelou que Coutinho foi abraçado por todo mundo no vestiário, e que os atletas dedicaram a vitória a ele.Roger Silva foi contratado pelo Atlético-GO na última terça-feira (7), e assumiu o comando no dia seguinte, na quarta (8). Ele teve apenas quatro dias para trabalhar antes do duelo contra o Fortaleza, que, antes do início da 17ª rodada da Série B, estava em 4º lugar. O treinador acredita que conseguiu colocar algumas ideias em prática, mas é uma longa jornada.“Isso demanda tempo, não adianta. Uma equipe, segundo estatísticas, vai ter a cara do treinador no quarto, quinto ou sexto jogo. Daqui a pouco é um mês de trabalho, informação, correção, você consegue ter um pouco dessa devolutiva dos atletas, do que foi passado. Quero rever o jogo com um pouco de tranquilidade, mas eu gostei. Quero uma equipe corajosa, que tenha a bola e jogue futebol. A ideia começou a aparecer.”O Atlético-GO terá a semana inteira para se preparar para o próximo jogo. No sábado (18), às 18 horas, pela 18ª rodada da Segundona, o Dragão recebe o Athletic no Estádio Antônio Accioly. Neste momento, a equipe goiana está em 10º lugar, com 24 pontos, a 4 do próprio Fortaleza, que está no G6, em 6º. Já o Athletic ocupa a 12ª posição, com 22 pontos.“Precisamos vencer o jogo em casa. É fato que, para nossas ambições, precisamos encurtar essa distância para o G6 o mais rápido possível. Vamos trabalhar duro, pezinho no chão, porque vem uma equipe muito boa, bem treinada, de jovens. Se não estivermos atentos, pode nos causar problemas”, concluiu Roger Silva.