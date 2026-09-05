Petrúcio Ferreira, atleta paralímpico mais rápido do mundo, esteve em Goiânia para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). O paraibano de 29 anos está no meio do ciclo para as Paralimpíadas de Los Angeles-2028 e afirmou ao POPULAR que a preparação tem sido a mais difícil até aqui na carreira.\nNatural de São José do Brejo do Cruz (PB), Petrúcio Ferreira e é tricampeão paralímpico nos 100m rasos da classe T47, além de pentacampeão mundial na mesma prova. Seu último título foi no Mundial de Atletismo de Nova Déli, na Índia, em setembro de 2025. Desde 2022 ele detém o recorde mundial na categoria, com tempo de 10s29.\n“Já estou há 13 anos como atleta profissional, representando o Brasil em grandes competições. Eu não comecei direto no atletismo. Tentei iniciar pelo futebol, e isso foi até os meus 16 anos, momento em que fui descoberto para o atletismo. Eu estava jogando uma partida de futsal quando um rapaz de João Pessoa, chamado Ricardo Ambrósio, me viu jogar e conversou com o meu professor na época para me inscrever em uma prova de atletismo”, contou.