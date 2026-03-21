Uma das celebridades que estão em Goiânia para acompanhar a MotoGP no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o ex-lateral direito Cafu vibrou com a presença do brasileiro Diogo Moreira no grid da principal classe do Mundial de Motovelocidade. O ex-jogador de 55 anos visitou o box do piloto brasileiro e encontrou com outros pilotos do paddock no circuito goiano.\n“Para nós brasileiros é fantástico ter o Diogo Moreira nos representando. Há muitos anos que a gente não tinha um piloto na classe principal, é uma representatividade grande. O último foi o Alex Barros (em 2007), uma das nossas referências, e agora podemos torcer de novo com o Diogo. Espero que ele consiga fazer uma grande corrida”, falou Cafu ao POPULAR.\nO capitão do penta disse que é apaixonado pelo mundo da motovelocidade desde os tempos de jogador, mas que por questões contratuais com equipes de futebol não se envolvia diretamente com motos - normalmente os clubes proíbem em contratos que jogadores pratiquem esportes de alto risco.