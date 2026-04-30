Começou a temporada de figurinhas da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (30), teve início a venda de álbuns e pacotinhos nas bancas de revistas e jornais de Goiânia. Famílias foram às ruas para adquirir, e a reportagem do POPULAR conversou com colecionadores, que têm como principais objetivos completar o álbum e se divertir com o processo.\nMatheus Oliveira tem 26 anos, é de Goiânia, trabalha como autônomo e vai colecionar o álbum da Copa do Mundo pela segunda vez, após completar o de 2022. Ele comentou que o aumento dos custos é um fator que atrapalha, mas busca “chegar lá” com as trocas de figurinhas.\nNa Copa de 2026, colecionar o álbum terá um gostinho ainda mais especial, pois Matheus não estará sozinho. “Está mais caro, mas vou tentar completar. Esse, na verdade, vai ser o primeiro ano que eu vou fazer com a minha filha, Manuela, de 3 anos. Então, estou mais esperançoso para tentar completar com ela, que vai presenciar pela primeira vez”, contou.