Nesta semana, a seleção brasileira feminina sub-20 faz dois amistosos contra o México, em Goiânia. A treinadora Camilla Orlando fará seus primeiros testes como comandante da equipe, desde que deixou o Palmeiras para assumir a amarelinha, e projetou a estreia da equipe. Os primeiros treinamentos foram feitos no CT Vila do Tigre, entre segunda (20) e terça (21).\n“A gente está muito feliz de estar aqui em Goiânia, é um CT de ótima qualidade. Foram dois treinos muito intensos, de muita informação tática e obviamente de análise das atletas, se elas estão compreendendo ou não nossas ideias de jogo, o que a gente quer aplicar nos amistosos”, comentou a técnica do Brasil.\nCamilla Orlando declarou que vive altas expectativas pela estreia do time e afirmou que os jogos desta semana vão ficar marcados para sempre. Além disso, o fato de haver duas atletas goianas no elenco - a lateral/atacante Samara, natural de Rio Verde, e a meia-atacante Clarinha, de Inhumas - é um combustível a mais.