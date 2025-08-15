O ex-jogador Zico lamentou, em entrevista antes de evento do qual participou em Goiânia nesta sexta-feira (15), o declínio do Estádio Serra Dourada, palco que o camisa 10 afirmou ter sido o melhor campo do Brasil durante muito tempo.\n“Nunca deixei de mencionar que, durante muito tempo, Goiânia teve o melhor campo em que joguei. Infelizmente, o Serra Dourada, que representava tanto para o futebol, acabou perdendo a oportunidade de ser um estádio de nível mundial. É um local em que sempre foi possível conquistar grandes resultados. O Flamengo tem uma grande torcida aqui”, disse Zico, que esteve na capital para dar uma palestra sobre liderança no Sicoob Uni.\nO Serra Dourada foi concedido à iniciativa privada e passará por uma reforma, com objetivo de se tornar uma grande arena multiuso e ganhar modernidade. O Galinho espera que isso aconteça.