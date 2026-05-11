Em jogo animado, com confusão e gol contra, o Corinthians bateu o São Paulo por 3 a 2 na tarde deste domingo (10) na Neo Química Arena.\nJogando em casa, o Corinthians começou pressionando bastante, deixando ao São Paulo apenas os contra-ataques.\nAos 16 minutos do primeiro tempo, Garro cobrou escanteio na primeira trave e Raniele marcou de cabeça.\nAos 40 minutos do primeiro tempo, em uma saída de bola, o Corinthians presenteou o São Paulo. Ranielle bobeou ao receber a bola de Hugo Souza e foi desarmado por Bobadilla, que tocou para Luciano fazer o gol de empate.\nA partir daí o jogo ficou paralisado por 13 minutos após. Ao comemorar com Luciano junto ao escanteio, Callieri foi atingido na mão por um objeto atirado pela torcida e se jogou no gramado com a mão na cabeça. Matheus Bidu tentou levantar o jogador e começou uma confusão entre os jogadores.