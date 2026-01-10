O Vila Nova estreou com vitória no Campeonato Goiano ao bater a Abecat por 2 a 1, na tarde deste sábado (10), no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, pela 1ª rodada do Grupo A. A partida teve duas expulsões pelo lado da Onça Preta e gols dos estreantes Dellatorre e Janderson para o Tigre. Alan Bald marcou para a Abecat na segunda etapa.\nNas redes sociais, a Abecat reclamou de falta de critério da arbitragem após a primeira expulsão. O lance em questão foi a cotovelada de Emerson no rosto do zagueiro Pedro Romano, que resultou em cartão vermelho após revisão do VAR. O clube publicou um vídeo de um lance considerado semelhante, envolvendo o próprio Pedro Romano, e questionou a decisão.\n“Ano muda, mas os ‘critérios’ continuam uma vergonha por parte da arbitragem no Goianão”, escreveu a Abecat.\nCom a bola rolando, o Vila Nova entrou em campo como atual campeão estadual e demonstrou isso desde os primeiros minutos, trocando passes com tranquilidade e sendo eficiente nas oportunidades criadas. A Abecat não se escondeu, adotou postura ofensiva e buscou pressionar desde o início. Conseguiu diminuir o placar na segunda etapa, mas, com dois jogadores expulsos, não teve forças para buscar o empate.