Pela terceira vez seguida, o Vila Nova abriu dois gols de vantagem e deixou o adversário empatar na Série B. Desta vez, foi no OBA, contra o Avaí, na noite deste sábado (8). O empate por 2 a 2 foi o terceiro seguido do Tigre na Segundona e ocorreu após um fim de partida eletrizante, com expulsão do goleiro do Avaí e jogador de linha terminando a partida no gol.\nO Vila Nova já não tem pretensões na Série B, mas pesa uma sequência em que não consegue vencer nem depois de abrir dois gols de vantagem. Antes do 2 a 2 com o Avaí, o Tigre ficou no mesmo resultado contra o Operário-PR e contra a Ferroviária.\nCriciúma x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações\nO Tigre alcança 46 pontos e tem mais dois jogos na Série B: contra o CRB (fora de casa) e contra o Volta Redonda (em casa).\nO Avaí está com 52 pontos, a seis do G4 e com dois jogos para fazer ainda. Precisa de uma combinação de resultados para não terminar a rodada sem qualquer chance de acesso.