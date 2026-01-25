Em jogo com estreias de dois técnicos e duas expulsões, Inhumas e Centro Oeste empataram por 2 a 2, na manhã deste domingo (25), no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. As duas equipes seguem sem ganhar no Estadual após cinco rodadas - o Inhumas tem 2 pontos, e o Centro Oeste 3.\nEm partida eletrizante, o Inhumas abriu dois gols de vantagem, teve dois jogadores expulsos, tudo isso no primeiro tempo, e sofreu o empate no fim da partida, em que uma revisão de lance ainda teve um pênalti para o Centro Oeste cancelado.\nOs gols do Inhumas foram de William Goiano e Pedro Igor. O Centro Oeste empatou com gols de Lucas Xavier e Felipe Costa.\nNa próxima rodada, o Inhumas vai a Goiânia enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, na próxima quarta-feira (28), às 20h40. O Centro Oeste recebe, em Nerópolis, o Vila Nova, na quinta-feira (29), às 15h30.]