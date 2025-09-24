Na noite desta quarta-feira (24), o Vila Nova empatou em 2 a 2 com o Cuiabá e chegou a seis partidas sem vencer na Série B. O duelo, válido pela 28ª rodada, foi disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.\nO Dourado saiu na frente com gol de Juan Christian, cumprindo a "lei do ex", e o Tigre virou com João Vieira e Júnior Todinho. A equipe visitante, porém, voltou a igualar o marcador com Alisson Safira.\nCom esse resultado, o Vila Nova subiu momentaneamente para a 11ª posição da Segundona, com 37 pontos, mas pode cair para 12º lugar em caso de vitória ou empate do Avaí contra a Chapecoense fora de casa, na sequência da rodada. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (25).\nLesões voltam a assombrar Vila Nova em nova crise de resultados na Série B\nVila Nova demite técnico Paulo Turra após novo tropeço na Série B