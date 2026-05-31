Em um jogo com três expulsões, o Vila Nova venceu o Londrina neste domingo (31) por 1 a 0, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR). O Tigre chegou aos 22 pontos e só não é líder da Série B por causa do saldo de gols. A equipe colorada colou no Sport, que no sábado ganhou do Náutico, mas tem saldo de gols pior do que o time pernambucano (8 a 6), que fica na ponta da classificação ao fim da 11ª rodada.\nAndré Luís marcou o gol da vitória aos 19 do segundo tempo, depois de entrar no jogo após o intervalo, no início da segunda etapa.\nPela primeira vez na temporada, o Vila Nova atuou no horário da manhã de domingo. O jogo começou às 11 horas.\nO Londrina segue na zona de rebaixamento da Série B.\nO Vila Nova só volta a jogar no dia 8 de junho, uma segunda-feira, em Goiânia, onde recebe o Botafogo-SP pela 12ª rodada da Série B.