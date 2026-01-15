O Vila Nova venceu a Anapolina por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (14), pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. A partida marcou a estreia do Tigre jogando em casa, no OBA. Os gols colorados foram marcados por Emerson Urso, Willian Formiga e Marquinhos Gabriel, enquanto Ruan e Charles descontaram para a Rubra.\nO Tigre começou dominando as ações e construiu dois gols ainda na primeira etapa, mas, como na estreia, caiu de rendimento no segundo tempo. A equipe demonstrou cansaço, a Anapolina reagiu, diminuiu o placar e pressionou até o fim, ficando perto do empate.\nEm casa, Anápolis decepciona, empata e continua sem vencer no Goianão\nMarquinhos Gabriel marcou seu primeiro gol com a camisa colorada, e Hayner, novo lateral direito, estreou com assistência. Janderson e Pedro Romano deixaram o campo ainda no primeiro tempo com lesão muscular na coxa e serão avaliados.