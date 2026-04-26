Em um jogo agitado de seis gols, o Vila Nova arrancou um empate de 3 a 3 contra o Ceará na Arena Castelão, depois de sair na frente, sofrer a virada e igualar o placar. A partida foi disputada na noite deste domingo (26), pela 6ª rodada da Série B, e o resultado manteve o Tigre na liderança isolada do campeonato.\nO primeiro gol colorado foi anotado por Rafa Silva. O Vozão marcou com Lucas Lima e Matheus Araújo, duas vezes, e o Tigre empatou com gol de pênalti de João Vieira e mais um de Rafa Silva.\nCom o tropeço do Fortaleza, o Vila Nova continua na 1ª colocação da Série B, agora com 12 pontos conquistados. O Ceará caiu para 5º, com dez pontos.\nO Vila Nova volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 19 horas, para enfrentar o Araguaína fora de casa pela última rodada da 1ª fase da Copa Centro-Oeste. O próximo compromisso pela Série B será apenas na outra segunda-feira (4), às 19 horas, diante do Athletic-MG, no OBA.